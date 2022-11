Śmiertelne wypadki na torze w Zielonej Górze. Tak zginęli żużlowcy Falubazu: Bogdan Spławski, Wiesław Pawlak, Andrzej Zarzecki, Artur Pawlak

Bogdan Spławski

Był 28 sierpnia 1981. - Pamiętam dokładnie, jak z bratem szliśmy na trening, od strony ulicy Struga, od komendy- precyzuje Alicja Skowrońska z Zielonej Góry, od zawsze zakochana w żużlu. - Rozpoznawaliśmy dźwięk silników na pierwszym wirażu, na drugim. I nagle cisza... Brat mówi: „Wypadek”. Na torze karetka. Brat pyta kogoś, kto to. „A, młody parasol” - słyszy w odpowiedzi. Tak wtedy nazywali tych młodych chłopaków. I wcale nie było to obraźliwe, poniżające określenie. Przerwa w treningu. Rozmowy się nie kleją, upał straszliwy. Za jakiś czas wraca karetka, fiat chyba. Kierowca otwiera bagażnik i wyciąga buty. Widzę białe nosze i te buty. Znów mam ten obraz przed oczami... Kierowca tylko kręci głową, nic nie mówi. Któryś z trenerów podchodzi do lekarza Lesława Mądrego, ten ma bardzo posępną minę. Ale idzie w głąb parku maszyn, trening toczy się dalej.

Spławski jechał sam, nie opanował motocykla, uderzył w drewnianą bandę. Złamał podstawę czaszki. Został przetransportowany do kliniki neurochirurgii we Wrocławiu. Zmarł 1 września.