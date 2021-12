Śnieg sparaliżował transport i łączność w Zielonej Górze. "Kto żyw do łopat" - brzmiał komunikat. Mamy zdjęcia i film z 1965 roku! Michał Korn

W czwartek (3 grudnia) zima po raz pierwszy w tym sezonie dała o sobie znać. Na silne mrozy musimy jeszcze poczekać, ale pierwszy śnieg (jaki by on nie był) mamy już za sobą. Opady oczywiście nie były tak obfite, jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Wówczas w 1965 roku śnieg sparaliżował cały transport. Mamy dla was wyjątkowy film i zdjęcia sprzed 55 lat!