Solanin dosala konkurencji na 16. Festiwalu Filmowym w Nowej Soli. A jakie były początki?

W Nowej Soli trwa 16. Solanin Film Festiwal – przegląd filmów światowego kina oraz konkurs filmów niezależnych. To ważne wydarzenie nie tylko w województwie lubuskim, które w przeszłości miało niejeden festiwal filmowy.

Jakie były początki Solanina? W 2007 roku Konrad Paszkowski wraz z Michałem Kasprzakiem i Eliaszem Gramontem, znanym również z Terminus A Quo, realizowali własny film opowiadający historię superbohatera z Nowej Soli, który stał się natychmiast symbolem festiwalu (Solanin, postać z soli miała mocno dosolić komercji!). Swoją znaczącą cegiełkę w powstanie festiwalu dołożył również jego pierwszy dyrektor Grzegorz Potęga, obecnie wicemarszałek lubuski. Ich determinacja, a przede wszystkim chęć skumulowania i pokazania mocy kina offowego spowodowały, że od pierwszej edycji festiwal stał się hitem nie tylko w Nowej Soli.

A w jury Solanina był… Bartłomiej Topa, czyli Zenek

Solanin Film Festiwal odbywa się od 2009 roku, ma formę otwartą i jest przeznaczony dla młodych twórców niezależnych, amatorów, profesjonalistów, grup filmowych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych, którzy tworzą swoje filmy poza systemem komercyjnym.

Paweł Pawlak, członek zarządu Stowarzyszenia Solanizatorzy, z imprezą związany jest od samego początku. Przypomina sobie, że sąsiad i kolega poprosił go o pomoc w organizacji…

- Pamiętam, że był upał, 30 stopni Celsjusza, a my biegaliśmy po mieście i szukaliśmy słupów, żeby powiesić plakaty – mówi i podkreśla, że najważniejsza była premiera filmu „Solanin”. Gdyby nie on, nie byłoby festiwalu… Projekcje odbywały się w kinie Odra i trwały trzy dni, a w jury zasiadł m.in. Bartłomiej Topa, wtedy znany jako Zenek z serialu „Złotopolscy”, a także nieżyjący już Krzysztof Kiersznowski (grał m.in. w filmach Vabank, Kiler czy serialach jak: „Samo życie”, „Barwy szczęścia”). Zdaniem Grzegorza Potęgi, który wówczas prowadził w Nowej Soli kino, festiwal wyrósł z filmowej pasji ludzi.

- Może nie mieliśmy odpowiedniego wykształcenia, ale pokazaliśmy, że przez determinację, zaangażowanie osób, które się kumplują, można wiele zdziałać. Cieszę się, że do dziś przetrwała ta idea kina offowego, studenckiego kina, które jest coraz lepsze – zauważa G. Potęga. - Widać, że szkoły filmowe starają się, by te krótkie formy były nie tylko odfajkowaniem, zaliczeniem zajęć, ale czymś dużo ważniejszym, mającym wysoki poziom.

Festiwal filmowy rozwijał się przez lata, wspierany przez wiele osób m.in. pochodzącą z Nowej Soli i grającą w teatrze Terminus A Quo aktorkę Magdalenę Różdżkę.

Solanin ma prawo do nominacji nagród filmowych Machulskiego, które są przyznawane za cały sezon filmu niezależnego, studenckiego.

- Skoro stolica prosi nas, żebyśmy my delegowali swoich laureatów, żeby mogli oni się bić na warszawskich salonach, to dobrze to świadczy o naszej robocie tutaj – mówi wicemarszałek.

Rekordowa liczba zgłoszeń

W tym roku do konkursów przesłano 469 zgłoszeń.

- Mieliśmy twardy orzech do zgryzienia, ale udało się. Wybraliśmy 6 nieoczywistych filmów niezależnych, po 8 animacji i dokumentów oraz 9 offowych fabuł. Solanin jest już nastolatkiem, dlatego postawiliśmy na produkcje, które niosą za sobą moc radykalnej empatii i wrażliwości – mówi Karol Kolba, który z festiwalem związany jest od lat, ale po raz pierwszy pełni funkcję dyrektora programowego imprezy.

Województwo Lubuskie od lat wspiera Solanina, w tym roku kwotą 125 tys. zł. W tym roku do wsparcia Solanina powróciło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tegoroczne filmy konkursowe oceniają: Dawid Nickel - reżyser filmowy, Kaja Klimek – krytyczka filmowa, Wojciech Solarz – aktor, Dorota Pomykała – aktorka oraz były dyrektor Solanina Konrad Paszkowski.

- Na zakończenie wydarzenia pokazany zostanie rumuński kandydat do Oscara - „Nie obiecujecie sobie zbyt wiele po końcu świata” w reżyserii Radu Jude. Dodajmy, że będzie to drugi pokaz tego obrazu w Polsce. Tegoroczną nowością festiwalu jest zrewitalizowana wieża na terenie byłej Fabryki Nici Odra, gdzie obok Nowosolskiego Domu Kultury pokazywane były filmy. Odbył się tam też koncert Michała Zygmunta, który zabrał słuchaczy w wielowymiarową podróż, inspirowaną siłami rzeki (połączenie dźwięków natury z elektroniką).

Jak to z innymi festiwalami było

W chwili, gdy narodził się Solanin Film Festiwal, na Ziemi Lubuskiej istniały już trzy inne festiwale kina niezależnego, które zdążyły już na tyle się osadzić, by być rozpoznawalne na festiwalowej mapie Polski. Był to okres największego boomu polskiego kina niezależnego i offowego. Potencjalna konkurencja festiwalowa dla nowych, powstających festiwali była więc już bardzo doświadczona.

Pierwszy z nich to QUEST EURUPE. Jasny, przejrzysty i ciekawy program, prezentacje filmowe w atrakcyjnych miejscach z dala od zgiełku miasta. Co roku do Zielonej Góry przyjeżdżali ważni festiwalowi goście – aktorzy i reżyserzy z najwyższej polskiej półki. To że prezentował się on tak atrakcyjnie było zasługą jej dyrektorki Marzeny Więcek. Drugim festiwalem zielonogórskim była Filmowa Góra. Jego szefowi Brunowi Aleksandrowi Kieciowi nie brak było fantazji i odwagi. To co odróżniało Filmową Górę od innych festiwal i było to, że nie odbywał się on w ciągu dwóch dni w roku. Trwał przez dwa miesiące, a pokazy odbywały się równolegle w kilu miastach. Również poza granicami Polski. Z pewnością festiwal nie osiągnąłby takiego rozmachu, gdyby nie wcześniejsze doświadczenia jego twórców w organizacji niezliczonej liczby imprez w Klubie 4 Róże dla Lucienne oraz Ogrodów Wyobraźni. Ale największym wsparciem dla Kiecia był Igor Skrzyczewski, człowiek o talencie menadżerskim i zdolnościach organizacyjnych, od lat z nim współpracujący oraz ludzie z Kombinatu Kultury. Pełen rozkwit i ranga festiwalu nastąpiła w chwili, gdy jego dyrektor uzyskał wsparcie i zgodę Grzegorza Lipca na wykorzystywanie marki Sky Piastowskie – już wtedy jednej z najważniejszych grup współtworzących polskie kino niezależne, wpisując ich na listę festiwalowych współorganizatorów festiwalu. To znacznie podnosiło jego prestiż w oczach autorów prezentowanych tam filmów. Ponadto jego dyrektorem artystycznym został jeden z członków Sky Piastowkie – Jacek Katos.

Gorzowska FRAPA

I wreszcie gorzowski Festiwal Filmów Frapujących FRAPA. Najbardziej skromny w tym pozytywnym znaczeniu, czyli kameralny festiwal. Pokazy odbywają się w małej salce, ale dzięki temu panuje ciepła, przyjazna i niepowtarzalna atmosfera podczas pokazów tak dla twórców jak i widzów. Forma i kształt festiwalu od lat niemal się nie zmienia. Organizatorzy z pełną świadomością unikają jakichkolwiek planów jego powiększenia czy rozszerzenia programowego. Ale to właśnie jest siła FRAPY, może właśnie dlatego, że w tym wypadku gospodarzem festiwalu jest nie osoba, ale instytucja - Miejski Ośrodek Kultury w Gorzowie - czyni festiwal stabilnym organizacyjnie i pozwala kontynuować kolejne edycje…

Bo jak się okazuje, dwa poprzednie festiwale, o tak przebojowych programach i prestiżowych gościach, nie przetrwały do dziś.

Inaczej się ma rzecz z Solaninem w Nowej Soli, który z roku na rok staje się silniejszym i bardziej znaczącym. To Solanin jest teraz wymieniany obok najstarszych i największych festiwali kina niezależnego w Polsce.

