Solanin ma się dobrze, a w OFFie wciąż tkwi moc! Za nami pokaz The Best OFF13/14 Solanin Film Festiwal w Cafe Noir w Zielonej Górze

Solanin ma się dobrze

Boom polskiego kina niezależnego, wyraźnym znacznikiem Lubuskiego to już tylko wspomnienie lat 90. Nasze województwo niegdyś było bardzo mocne w tym obszarze działań. Mocno zaznaczyło się na mapie polskiego kina niezależnego nie tylko w formie twórczej, ale i prezentacyjnej. Dziś niemal wszyscy już zapomnieli o dwóch, największych wówczas i znanych w Polsce takich festiwalach, Quest Europe czy Filmowa Góra. A Kino Poza Kinem zakończyło właściwie swoją działalność już na starcie po pierwszej edycji. Do dziś w Lubuskiem przetrwały dwa takie festiwale. Festiwal Filmów Frapujących FRAPA (11 edycji) w Gorzowie Wlkp. I w Nowej Soli SOLANIN Film Festiwal - Offowy Festiwal Filmowy (15 edycji). Jak się okazuje oba mają się dobrze. O tym drugim oraz o kondycji kina niezależnego i offowego mieliśmy okazję porozmawiać z Konradem Paszkowskim dyrektorem SOLANINA, przy okazji pokazu najlepszych filmów festiwalowych, jaki odbył się w Cafe Noir.

OFF TO MOC

Wizytówką festiwalu jest SOLANIN, człowiek z soli mocno prężący swoje muskuły na grafikach promujących festiwal. Bardzo szybko stał się on symbolem miasta Nowa Sól. Jak podaje legenda, o której mówią organizatorzy festiwalu Solanin zaangażował się także w promocję kina niezależnego, gdyż wyznaje, że "trzeba skończyć z PIEPRZENIEM w kinie i MOCNO DOSOLIĆ komercji. A przede wszystkim wspierać młodych, bezkompromisowych twórców, którzy mają świadomość, że OFF TO MOC."