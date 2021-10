SOR w Zielonej Górze sparaliżowany? Ratownicy medyczni i pielęgniarki na zwolnieniach lekarskich

SOR w Zielonej Górze nie działa - o sprawie zaalarmował nas anonimowy nadawca, który podpisał się jako pracownik SOR

- SOR w Zielonej Górze jest zamknięty. Większość osób wzięła L4 - taka wiadomość dotarła do naszej redakcji. O tym, że są problemy z funkcjonowanie zielonogórskiego oddziału ratunkowego, poinformował na swoim profilu na Facebooku też Robert Górski.

- Ratownicy medyczni i pielęgniarki poszli na L4. Wszystkich pacjentów, w tym ciężkie stany, wozimy do sąsiednich miast - napisał R. Górski.

Lekarz w mediach społecznościowych zdradza również, że po godz. 11.00 dwa ambulanse z Zielonej Góry jechały z pacjentami do Nowej Soli. - Mój zespół jedzie właśnie do Żar. W całej Zielonej Górze zostały dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego plus Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - oznajmił medyk.

Robert Górski na bieżąco monitoruje sytuację - o godzinie 13.12 pojawił się wpis: