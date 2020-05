SOR Zielona Góra. Adres, ważne telefony, jak wyglądają przyjęcia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym?

W związku z obecną sytuacją, wejście do budynków szpitala dla osób z zewnątrz (pacjentów, rodzin oraz interesantów), zostało mocno ograniczone. Większość drzwi wejściowych została zamknięta, aby ograniczyć swobodny przepływ osób nie będących pracownikami szpitala.

Zanim wejdziemy do budynku szpitala, musimy przejść przez specjalny namiot, który stoi przy wejściu głównym od strony ul. Wazów (od parku). Tu zostaniemy poproszeni o wypełnienie ankiety, a pracownik szpitala zmierzy nam temperaturę. Osoby, które przejdą weryfikację, będą mogły ze specjalną przepustką wejść do szpitala.

Kto może zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Oddział został stworzony po to, by udzielać pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. To tam trafiają osoby po wypadkach, z urazami, czy z zatruciami. Dlatego ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania: