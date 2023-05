SP-18 w Zielonej Górze z największą liczbą laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., zajęła pierwsze miejsce w województwie. Może się pochwalić także innymi sukcesami.

Co roku Lubuski Kurator Oświaty przygotowuje i przeprowadza konkursy z dziewięciu przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Najpierw odbywa się etap szkolny, potem rejonowy, wreszcie finał wojewódzki. Uczniowie z odpowiednią liczbą punktów otrzymują tytuły laureata lub finalisty.

W tym roku szkolnym do etapu szkolnego przystąpiło 16.862 uczniów szkół podstawowych. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 3.506 uczniów. Do finałów wojewódzkich dotarło 484 uczniów, z których 127 otrzymało tytuł laureata, a 343 - finalisty.

Najwięcej laureatów mają szkoły w Zielonej Górze – 34, na drugim miejscu jest Gorzów Wlkp. – 29, a na trzecim Żary – 12. Na czwartym miejscu znalazły się: Świebodzin, Sulechów i Kostrzyn nad Odrą (po 4 laureatów).

Szkołą, która może się pochwalić największą liczbą laureatów w województwie lubuskim, jest SP-18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Uczniowie tej szkoły zdobyli 9 tytułów laureata. Dodajmy, że finalistów z tej szkoły jest w tym roku 13.

Dyrektor SP-18, Andrzej Brychcy, nie kryje zadowolenia z sukcesów uczniów. To efekt pracy nie tylko ostatniego roku, ale lat, uczniów, nauczycieli, których wspomagają rodzice. Dobre wyniki zawsze cieszą i motywują do dalszych starań.

Jak mówią laureaci konkursów przedmiotowych z SP-18 w Zielonej Górze, uzyskane przez nich tytuły sprawiają, że nie muszą się martwić naborem do szkół ponadgimnazjalnych. Oni już się dostali do wybranych przez siebie szkół Jacek Katos

Jak się dobrze przygotować do konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty?

Laureaci podkreślają, że ich zdobyty tytuł to wiele korzyści. Bo będą zwolnieni z egzaminu ośmioklasisty z przedmiotu, z którego osiągnęli sukces, ale także nie muszą się martwić rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej. Zostaną przyjęci do wybranego przez siebie liceum czy technikum poza naborem.

A jak się przygotowywali do konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty?

Alicja Kaliszewska z kl. 8e (laureatka z fizyki i historii, w ub.r. laureatka z matematyki) mówi, że stara się uczyć ogólnie a nie do konkursu. Poza tym inaczej można się przygotować do konkursu z historii, bo trzeba mieć konkretną wiedzą, a inaczej z matematyki, gdzie trzeba szukać metod rozwiązania zadań. Owszem, czasem powtarzają się pewne schematy, ale generalnie trudno przewidzieć, co się wydarzy.

Dodajmy, że potrójna laureatka konkursów przedmiotowych została też laureatką ogólnopolskiej XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz laureatką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur w kategorii Kadet. Jeśli chodzi o Kangura to także Rafał Sobolewski z klasy 5b uzyskał tytuł laureata w kategorii Beniamin.

Sukcesy uczniów SP-18 w Zielonej Górze także w ogólnopolskich zmaganiach

Uczniowie startują w konkursach, bo one rozwijają ich zainteresowania, przybliżają do realizacji swoich planów. Jan Kolwalczyk chciałby studiować za granicą, dlatego stara się uczyć języków obcych. I to efektywnie. Jest tegorocznym finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego i finalistą VI Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?

- W konkursie z angielskiego materiał nie jest jasno określony, trzeba spontanicznie do zmagań podejść, a w tym ogólnopolskim z niemieckiego były podane teksty. I zadania były z nimi związane. W finale była też część ustna, jak na maturze – podkreśla Jan Kowalczyk.

- Jak widać nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – mówi Andrzej Brychcy. – Na przykład uczniowie klasy 6 d – Grzegorz Barański, Paweł Kisielewski i Filip Wybudowski – zajęli pierwsze miejsce w województwie i drugie w Polsce w konkursie GEEK (Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe), organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Mamy się czym chwalić także w działalności artystycznej czy w sporcie. Lista jest duga. Ale wymienię dla przykładu złoty medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Koszykówce (drużyna przygotowuje się teraz do udziału w Mistrzostwach Polski).

A oto laureaci z SP-18 w Zielonej Górze wojewódzkich konkursów przedmiotowych LKO

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii

1.Marek Duda 8a –opiekun Łukasz Kamiński

2.Alicja Kaliszewska 8e- opiekun Łukasz Cyrok

3.Krzysztof Zaborowski 8a- opiekun Łukasz Kamiński

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

1.Nadia Szymczak-8c- opiekun Magdalena Wojtyła

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

1.Dominika Bukowska-7b-opiekun Katarzyna Apenit-Wojciechowicz

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki

1.Alicja Kaliszewska 8e-opiekun Jakub Jaskuła

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

1.Jędrzej Brzeziński 8a-opiekun Kamila Szrajber

2. Marcin Błaszczyk 8g- opiekun Kamila Szrajber

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

1.Miłosz Macur 7c- opiekun Dominik Karczmar

