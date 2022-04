Spacer śladami grünbergczyków. Przekonaj się, jak wyglądała Zielona Góra w czasach przemysłowych potentatów!

Podróż do przeszłości

„Wehikułem czasu przez wieki” to program, którego zadaniem jest stworzenie swoistego rodzaju pomostu między dawną i obecną Zieloną Górą. W jego ramach odbędzie się 9 spotkań, z których pierwsze już 3 maja! To wyjątkowa okazja, nawet 9, by udać się w podróż w czasie i dowiedzieć rzeczy, których nie wiecie o swoim mieście do dziś.

Cykl wiąże się z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

Dzięki wehikułowi czasu spacerowicze cofną się do lat 1860-1900, by zobaczyć jak w tym czasie kwitło miasto.

Zielona Góra zaczęła się gwałtownie rozwijać w I połowie XVIII w. Od tamtej pory nastąpiła dynamizacja przemysłu, powstało wiele zakładów przemysłowych i włókienniczych oraz kopalnia węgla brunatnego.

W 1894 r. pojawiła się w Zielonej Górze pierwsza elektryczność.