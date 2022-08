Spacery z PTTK 13 i 14 sierpnia. W sobotę powrót do przeszłości z dreszczykiem, w niedzielę atrakcja województwa lubuskiego Agnieszka Linka

W ten weekend zielonogórskie PTTK zaprasza na dwa niezwykle interesujące spacery. Już w sobotę wycieczkowicze wsiądą do wehikułu czasu, by wrócić do okresu procesów czarownic w Zielonej Górze. W niedzielę zaś nadarzy się okazja do odwiedzenia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień.