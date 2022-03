Spłonął kontener na śmieci. To nie taki rzadki przypadek. Zwykle to podpalenia, ale uważajmy też na to, co wrzucamy do kosza Leszek Kalinowski

- Nie rozumiem, jak można podpalić śmietnik. Jakim trzeba być bezmyślnym i bezdusznym - mówi pani Wanda na widok kontenera na śmieci, który spalił się na rogu ul. Konicza i Waryńskiego. Jak się okazuje, to nie taki rzadki przypadek. Najczęściej to podpalenia, ale czasem także pożar wywołują wyrzucane do śmieci niedopałki.