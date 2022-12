Spódnica midi to fason idealny na wiele okazji. Sprawdź, jak można ją nosić w dojrzałym wieku

Dlaczego warto postawić na spódnicę midi?

Zatuszuj niedoskonałości, nosząc spódnicę midi

Bardzo ważne jest to, że dobrze skrojona spódnica midi może wyszczuplić optycznie sylwetkę. Ponadto typy spódnic wąskich w talii i rozszerzających się ku dołowi pozwalają zatuszować duże uda, co doceniają bardziej korpulentne osoby. Puszyste panie, mające problem z nabyciem odzieży, która dobrze na nich leży, mogą sięgać po szerokie spódnice midi z gumką. To idealne rozwiązanie dla osób, które stronią od obcisłych ubrań lub nie przepadają za podkreślaniem swojej figury. Warto przy tym wiedzieć, że o ile długa spódnica do kostek, czyli maxi, może postarzać, noszenie fasonu do połowy łydki jest dużo bezpieczniejsze. Kobiety o większych rozmiarach znakomicie znajdą swój krój wśród plisowanych spódnic midi. Fałdy materiału pomogą ukryć okrągłości sylwetki, odwracając od nich uwagę.