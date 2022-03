Sportowa Zielona Góra pomaga Ukraińcom. Żużlowy unikat wystawiony na aukcję

Falubaz organizuje zbiórkę na stadionie

Z pewnością wiele osób z Ukrainy trafi do Zielonej Góry. To z myślą również o nich sportowcy organizują pomoc. Tak robi m.in. Zielonogórski Klub Żużlowy, który zachęca kibiców do zbiórki „rzeczy niezbędnych dla Ukraińców, którzy zostaną zasiedleni w naszym mieście i dla potrzebujących z miasta partnerskiego Iwano-Frankowska”. Wśród najpotrzebniejszych rzeczy, klub wymienia: żywność długoterminową, środki opatrunkowe, kosmetyki, śpiwory, koce. Ważna uwaga jest taka, by nie nie przynosić ubrań, zabawek i książek, a wszystkie inne dary można zostawiać w sklepie kibica Falubazu na stadionie przy ul. Wrocławskiej (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00).