Sportowiec pochodzący z Hetmanic wygrał największe i najbardziej prestiżowe kulturystyczne zawody na świecie!

Zawody kulturystyczne. Sukces Lubuszanina

Kacper Bąkiewicz to multimedalista Pucharu Świata w kulturystyce i fitness. Pochodzi z z Hetmanic w powiecie wschowskim. Wiele razy reprezentował Polskę w siatkówce plażowej. Jest trenerem personalnym z międzynarodowymi uprawnieniami. Przyznaje się do uwielbienia zdrowego trybu życia i do tego zachęca innych podczas treningów rekreacyjnych i sportowych.

W weekend, 8-9 października znów odniósł sukces. Wygrał Mr. Olympia w Rzymie. To największe i najbardziej prestiżowe kulturystyczne zawody na świecie!

Kacper startował w kategorii Men’s Physique. W swoich kategoriach konkurował z ponad 50 zawodnikami z całego świata, pochodzących m.in. z: USA, Japonii, Nowej Zelandii, Ghany i Brazylii.

Zdobywca złotego medalu, jak zawsze sukces dedykuje swojej rodzinie, która od zawsze jest dla niego wielkim wsparciem, dziewczynie Agacie oraz trenerowi Tomaszowi Nobisowi z Warszawy.