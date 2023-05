Spotkanie z kowalem i innym rzemieślnikami, czyli ginące zawody w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli

Kowal zaprasza do historycznej kuźni

Tomasza Łukowicza spotkać można w historycznej kuźni. Jak sam przyznaje, zakochał się w tym miejscu i chętnie pokazuje w nim, jak ważny był kiedyś kowal. Bo ludzie nie tylko przychodzili do niego, by podkuć konia, zrobić narzędzia czy broń do walki, ale także często traktowali go jak doktora…

- Ja kowalstwa uczyłem się w szkole. Pochodzę z Kaszub i właśnie tam taką szkołę zawodową ukończyłem. Los chciał, że trafiłem do Zielonej Góry. Nawiązałem współpracę ze skansenem i bardzo się z niej cieszę, bo mogę być w tak magicznym miejscu i dzielić się z innymi wiedzą, umiejętnościami – przyznaje Tomasz Łukowicz, który na co dzień zajmuje się dziś kowalstwem artystycznym, wykonuje ozdoby, biżuterię. Bo dziś kowale potrzebni są do wyrobu ozdobnych ogrodzeń, balustrad czy krat, zwłaszcza do zabytkowych obiektów, które odzyskują dawny blask.

Panu Tomaszowi sprawia wielka przyjemność, że może odtwarzać historyczne przedmioty. Teraz pracuje na nożem wikingów. A wykonuje go z pozyskanego ze starego poloneza materiału. Kowalstwem zajmuje się od dziewięciu lat. Jest czeladnikiem, ale chciałbym uzyskać tytuł mistrza i szkolić uczniów. By tradycja nie zanikła.