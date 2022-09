Spotkanie z niedźwiedziem. Co robić? Tatrzański Park Narodowy przypomina zasady bezpieczeństwa na szlaku

Niedźwiedzie zapuszczają się coraz śmielej na turystyczne szlaki i w pobliże ludzkich siedzib. Szukają pokarmu przed zimowym snem. Jak zapobiec spotkaniu oko w oko z niedźwiedziem i co zrobić, gdy już do niego dojdzie? TPN podpowiada.

Coraz częściej dochodzi do spotkań z niedźwiedziami na szlakach turystycznych. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego radzą, co robić w razie spotkania z niedźwiedziem, i jak się zachowywać, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zetknięcia z tym dużym zwierzęciem w lesie, górach lub nawet tuż pod własnym śmietnikiem.

Spotkanie z niedźwiedziem? Jesienią całkiem prawdopodobne

Jesienią niedźwiedzie zwiększają aktywność. Poszukują pożywienia, by zapewnić sobie zapasy tłuszczu na zimowy sen. Musi im go wystarczyć na pięć miesięcy – niedźwiedzie przesypiają w gawrach okres od listopada do marca. We wrześniu i październiku niedźwiedzie zapuszczają się wyjątkowo blisko turystycznych szlaków i ludzkich siedzib, licząc na zdobycie pokarmu. Szukają odpadków, a także opadłych z drzew owoców. W tym okresie turyści i grzybiarze powinni mieć się na baczności i wiedzieć, jak należy się zachować w razie spotkania z niedźwiedziem na szlaku. Czytaj też: Lawina 2022/23: aktualny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, Karkonoszach, Beskidach i Bieszczadach, komunikaty GOPR i TOPR

Jak rozpoznać, że niedźwiedź jest blisko?

Nadleśnictwo Baligród opublikowało ciekawy post na Facebooku ze zdjęciem ukazującym pień jodły z oderwaną korą. Taki widok to ważna wskazówka, że w pobliżu mogą żyć niedźwiedzie. Zwierzęta te wiosną i latem odrywają korę z jodeł, by dostać się do słodkiego łyka. Należy zachować ostrożność, jeśli napotkamy w lesie podobnie zraniony pień.

Spotkanie z niedźwiedziem - jak mu zapobiec?

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że są sposoby na to, by zmniejszyć ryzyko spotkania z niedźwiedziem nie tylko w lesie, ale nawet w pobliżu własnego domu. Przede wszystkim trzeba usunąć opadłe z drzew owoce oraz zabezpieczyć śmietniki i kompostowniki - właśnie one często przyciągają niedźwiedzie, poszukujące pożywienia w ludzkich osiedlach.

W przypadku niedźwiedzi górskich, stosuje się także inne środki odstraszające. Już w sierpniu władze TPN zaczęły standardową akcję odstraszania niedźwiedzi, podchodzących zbyt blisko ludzkich siedzib, za pomocą gumowych kul. Trafienie taką kulą nie robi niedźwiedziowi krzywdy, ale jest bolesne i uczy zwierzę, że podchodzenie zbyt blisko ludzi jest nieopłacalne. W ten sposób niedźwiedzie unikają przykrego losu: śmierci pod kołami samochodów, uśpienia po schwytaniu lub przekazania do ogrodu zoologicznego. Jesienią dochodzi do spotkań turystów z niedźwiedziami. Jeśli zwierze poczuje się zagrożone, może zaatakować. Bergadder/pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

Niedźwiedzie w Tatrach. Co zrobić w przypadku spotkania oko w oko ze zwierzęciem

"W czwartek 21 października 2021 w miejscu oddalonym od szlaku turystycznego, w Dolinie Chochołowskiej doszło do spotkania człowieka z niedźwiedziem. Zaskoczone zwierzę, najprawdopodobniej w akcie obrony, ugryzło starszego mężczyznę w nogę" - tak brzmiał zeszłoroczny komunikat TPN. Jak podkreślono, turysta zszedł ze szlaku. Z perspektywy zwierzęcia był to atak człowieka. W reakcji obronnej niedźwiedź ugryzł mężczyznę w nogę i uciekł. Na szczęście obrażania okazały się niegroźnie, a turysta jeszcze tego samego dnia opuścił szpital.

Jak zachować się, by uniknąć podobnej sytuacji, gdy już spotkamy niedźwiedzia na szlaku górskiej albo leśnej wycieczki?

Jak uniknąć spotkania z niedźwiedziem w górach?

Aby zminimalizować ryzyko spotkania z dzikimi zwierzętami, przede wszystkim nie należy schodzić z wyznaczonych szlaków turystycznych (TPN przypomina, że jest to zakazane). Nie należy też dokarmiać dzikich zwierząt ani się do nich zbliżać. Trzeba pamiętać też, by zawsze wracać z gór przed zmrokiem. Czytaj też: Czerwone Wierchy: szlak z Kasprowego, Kuźnic i Kir. Który wybrać? Jak długo się idzie? Praktyczny plan wycieczki na Czerwone Wierchy "Turyści każdego dnia (poza okresem zimowym) obserwują niedźwiedzie ze szlaków i nie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji" - czytamy. To dlatego, że niedźwiedzie są przyzwyczajone do obecności ludzi na szlakach, spodziewają się ich i podchodzą tylko na tyle blisko, na ile czują się bezpiecznie.

"Ich celem nie jest kontakt z ludźmi, a już na pewno nie atak" - zapewnia TPN i dodaje, że do ostatniego ataku niedźwiedzia na człowieka doszło na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w 1926 r. – Bardzo rzadko zdarza się, że niedźwiedź aktywnie poszukuje kontaktu z ludźmi. Pomijając tzw. osobniki problemowe, nawykłe do zdobywania pokarmu dostarczanego przez człowieka. Dlatego przypominamy: nie dokarmiaj dzikich zwierząt, nie zbliżaj się do nich, pozostań na szlaku i wracaj z gór przed zmrokiem – podkreśla Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego, specjalista od niedźwiedzi. Czytaj też: Weekend z dala od zgiełku i tłoku. TOP 20 odludnych miejsc w Polsce na wypoczynek poza miastem. Leśne uroczyska, dzikie plaże i inne Do dzikich niedźwiedzi nie wolno podchodzić. Z bliska można je oglądać w ogrodach zoologicznych. Lukasz Gdak / Polska Press

Spotkanie z niedźwiedziem. Co robić?