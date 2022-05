Sprawa zniszczonej siatki rekreacyjnej w Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze trafi do sądu. Będzie duży koszt naprawy

Zielonogórska Dolina Gęśnika to teren rekreacyjny. Aktywnie czas spędzają tu młodzi i dorośli. Niestety co pewien czas sprzęt i urządzenia przygotowane dla odwiedzających to miejsce, niszczone są przez wandali.

- Zielonogórskie patrole piesze, zmotoryzowane czy od kilku dni również rowerowe pojawiają się w Dolinie Gęśnika często prewencyjnie, oddziałując na osoby, które mogłyby zakłócać ład i porządek w tym miejscu. Dużym wsparciem jest również monitoring miejski, którego kamery zainstalowane są w Dolinie Gęśnika - informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego KMP w Zielonej Górze.

Młodzi wyrządzili szkody na prawie 7 tys. zł

W ostatnim czasie doszło do zniszczenia siatki rekreacyjnej rozpiętej nad ciekiem wodnym w Dolinie Gęśnika. O sprawie zrobiło się głośno, a to za sprawą nagrania z monitoringu, które w sieci udostępnił radny Filip Gryko. Na nagraniu widać, jak para nastolatków wchodzi na teren rekreacyjny w Dolinie Gęśnika, a następnie uszkadza siatkę nad Gęśnikiem.