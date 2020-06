Sprawdź, co kryje w sobie czerwona przeprawa przez Odrę

W dobie koronawirusa, staramy się więcej spacerować, jeździć rowerem, na nowo poznawać okoliczne miejsca. I trafiamy tam, gdzie raczej byśmy się nie wybrali. Na przykład pod nowy most na Odrze. Niby nic takiego, a jednak... Zobaczcie!

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do nowego mostu w Cigacicach. Ale zwykle podziwiamy go jadąc trasą S3. Wygoda i bezpieczeństwo. Rzadziej patrzymy na tę budowlę jako ciekawy obiekt do... utrwalenia na zdjęciach.

Nowy most ma 477 metrów długości Budowa drugiego mostu rozpoczęła się po wykonaniu odcinka S3 łączącego Zieloną Górę z Sulechowem. Zastąpił on obiekt z lat 80., który nie spełniał wymogów dla drogi ekspresowej: zbyt wąskie pasy jezdni, brak pasów awaryjnych oraz ograniczony ruch pojazdów do 30 ton. Most ,po którym dziś się poruszamy ma 477 metrów długości, 11 metrów szerokości i mogą się po nim jeździć pojazdy o masie do nawet 50 ton.

Widoki tutaj są ciekawe Koszt liczącego 18 kilometrów odcinka S3 między Sulechowem a Zieloną Górą wraz z mostem wyniósł blisko 299 mln zł. Rozbudowa trasy polegała na utworzeniu dwóch pasów ruchu do już istniejącej, dwupasmowej nitki. W efekcie trasa S3 obejmująca ten odcinek posiada obecnie cztery pasy ruchu, po dwa w każdą stronę.

Prace przy budowie dwóch mostów na Odrze trwały 3,5 roku. Za inwestycję odpowiedzialna jest firma Strabag.

- Nie sądziłam, ze most może mieć także takie estetyczne walory. Widoki tutaj są naprawdę ciekawe - mówi Ewa Rabelska z Zielonej Góry, która pod most przyjechała z mężem Tomaszem na rowerze.

ZOBACZ TEŻ

HITY - 10 WYCIECZEK ROWEROWYCH ZOBACZ TEŻ

Google posłuchał klientów.