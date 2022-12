Sprawmy dzieciom uśmiech - akcja Innowacyjnego Klubu Rodzica. Każdy może pomóc wyposażyć świetlicę w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

- Święta, to taki czas który sprzyja dobrym uczynkom. Święta, to czas pojednania . Czas w którym siadając w gronie rodzinnym myślimy o tych, co usiąść w nim nie mogą. Dziś po raz kolejny, możecie pomóc nam i usiąść przy stole z myślą, że mimo iż są tacy, którzy nie mogą, to zrobiliśmy wszystko, aby sprawić dzieciom uśmiech. I tak właśnie nazywa się nasza akcja – mówi Agnieszka Klukowska z Fundacji Innowacyjny Klub Rodzica. - Akcja, która powstała z myślą o dzieciach, świętach i smutku, który pojawia się na ich buzi, podczas pobytu w szpitalu.