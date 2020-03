Srebrny medal strongmana Mateusza Kieliszkowskiego na Arnold Classic 2020 w USA! (ZDJĘCIA, WIDEO)

Kolejne rekordy świata!

Mateusz wygrał aż cztery z sześciu konkurencji i ogólnie brylował podczas zawodów. To tym bardziej imponujące, gdyż ponownie przed startem zmagał się z kontuzją mięśniową i nie mógł odpowiednio się przygotować do wszystkich konkurencji. Nie przeszkodziło mu to jednak ustanowić kolejnych rekordów. W konkurencji, podczas której zawodnicy musieli pod górę przenieść ramę, ważącą 400 kilogramów, Mateusz pobił kolejny rekord świata. Odległość pięciu metrów z potężnym ciężarem pokonał w 7 sekund. Thor nawet nie ukończył tej konkurencji. A tym, którym się to udało osiągnęli czas powyżej 10 sekund.