Średnie firmy mogą ubiegać się o wsparcie na bieżącą działalność. Ruszył nabór wniosków

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego firmy spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania alokacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Pomoc adresowana jest do przedsiębiorstw mających siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie: