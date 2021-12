Sri Lanka na zimę 2021/2022: wypoczynek w krainie słoni i herbaty. Ceny wycieczek, atrakcje, porady praktyczne, obostrzenia COVID Emil Hoff

Świątynie w Dambulla to największy kompleks buddyjski w kraju, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Photo by Kevin Charit on Unsplash Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sri Lanka to jeden z popularniejszych egzotycznych kierunków na zimowe wakacje i wypoczynek. Choć pandemia koronawirusa nadal trwa, kraj pozostaje otwarty na turystów i ma im wiele do zaoferowania. Polskie biura podróży chętnie organizują pobyty i objazdy na Sri Lance zimą 2021/2022. Ile kosztuje wycieczka na Sri Lankę, jaka jest tam pogoda zimą, co warto zobaczyć i czy obostrzenia COVID dają się mocno we znaki? Przeczytajcie nasz poradnik – Sr Lanka na zimę 2021/2022.