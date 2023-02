Środa Popielcowa w Zielonej Górze. W kościołach tłumy. O której będą msze?

W środę, 22 lutego rozpoczyna się Wielki Post. – To czterdziestodniowe przygotowanie do świąt wielkanocnych, stanowiących szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się on pokutnym obrzędem posypania głów popiołem – mówi ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej.