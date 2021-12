Środowisko tenisowe walczy o nowe inwestycje. „Teraz często jest nam wstyd”

Oświetlenie wydłużyłoby czas na użytkowanie kortów

- Projekt zawiera dwa elementy. Po pierwsze, dotyczy oświetlenia boisk. W ciepłych miesiącach jest bardzo wielu chętnych do gry, mnóstwo dzieciaków, które chcą wyjść na kort głównie po południu, pod wieczór, bo wcześniej mają szkolne obowiązki. Wykorzystanie kortów jest ogromne, dlatego ich oświetlenie wydłużyłoby jeszcze czas na ich użytkowanie, a co za tym idzie mogłoby grać i trenować więcej osób. Drugi element projektu, który jest dla nas bardzo ważny, to postawienie nowego zaplecza socjalnego. Dziś pomieszczenie, które powinno spełniać rolę m.in. szatni dla zawodników w zasadzie nadaje się na złom, ma dziurawe stropy, podłogi, zniszczone sanitariaty i pomieszczenia. Jest to barak postawiony w latach siedemdziesiątych XX wieku, teraz wykorzystywany jedynie jako magazyn na sprzęt. Do niczego więcej nie nadaje się.

Przewija się tu mnóstwo ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży

W nowym domku socjalno-klubowym miałyby powstać m.in. szatnie, łazienki, zaplecze dla trenerów, miejsce na magazyn. A do tego powstałaby strefa klubowa, gdzie np. rodzice czekający na swoje dzieci mogliby w wygodnych warunkach, spędzić czas. - Takie zaplecze pozwoliłoby nam na organizację zawodów nawet o skali międzynarodowej – powiedział Piotr Fabich. - Dziś oczywiście też organizujemy turnieje, nawet ogólnopolskie, i fajne nam to wychodzi, ale często jest nam wstyd, że robimy to w takich warunkach, w których zawodnicy nawet nie mają się gdzie umyć. Są na terenie MOSiR-u szatnie piłkarzy, ale dla tenisistów są one zwykle niedostępne. Dysponujemy w sumie dziesięcioma kortami, dlatego gdyby baza była rozwinięta tak, jak zakłada nasz projekt, to naprawdę moglibyśmy organizować duże imprezy. Nie mówię oczywiście o wielkich turniejach, jakie organizuje Polski Związek Tenisowy, choćby w zielonogórskiej hali CRS. Bo to nie nasza ranga, nie nasz poziom, to są kilkudniowe „igrzyska”. My stawiamy na codzienne granie, bo przez korty przewija się mnóstwo ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży. W samej Zielonej Górze mamy kilka klubów, które zajmują się szkoleniem najmłodszych. Tenis jest coraz popularniejszy w mieście, czujemy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nasza dyscyplina sportu potrzebuje trochę takiego charakteru klubowego, coś w rodzaju integracji, spotkań, dyskusji, dlatego nowy obiekt odegrałby w tym wszystkim bardzo istotną rolę.