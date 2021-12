Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra póki co „na warunku”, ale nie ma powodów do zmartwień

Działający przy Głównej Komisji Sportu Żużlowe zespół do spraw licencji tradycyjnie w grudniu zakończył proces weryfikacji dokumentów licencyjnych, których skompletowanie leży po stronie obowiązków wszystkich klubów żużlowych. Po ich analizie GKSŻ wydaje komunikat o przyznaniu, bądź odmowie wydania poszczególnym klubom uprawnień do udziału w rozgrywkach ligowych. Zwykle jest tak, że bardzo rzadko „na starcie” procesu licencyjnego przyznawane są licencje zwykłe, czyli takie, które pozwoliłyby drużynom natychmiast przystąpić do rywalizacji w którejś z lig. W tym roku przyznane zostały tylko trzy takie licencje. Pozostałe – za wyjątkiem jednej odmowy – to tzw. licencje warunkowe. Otrzymały je m.in. wszystkie kluby PGE Ekstraligi. W tym gronie jest Stal Gorzów, jedyny lubuski zespół startujący w najwyższej klasie rozgrywek.