Stało się! Stelmet Zielona Góra zagra bez kibiców

Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra bardzo dobrze spisali się ostatnio w Mińsku, ale ich kibice w środę (11 marca) nie będą mieli okazji podziękować im za zwycięstwo nad mistrzem Białorusi. Mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza w Energa Basket Lidze zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Wszystko przez zakaz organizacji imprez masowych, który ma zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Najbliższy rywal Stelmetu w tym sezonie to zespół po przejściach. Jeszcze przed sezonem głośno było o kłopotach finansowych ekipy ze Śląska. Potem wydawało się, że problemy zostały przezwyciężone, zmontowano solidny, zdawałoby się zespół. W siedmiu pierwszych kolejkach MKS wygrał czterokrotnie. Później w klubie zaczęły się zawirowania i kontuzje. Pożegnano się aż z sześcioma zawodnikami, w tym trzema zagranicznymi. MKS 9 listopada pokonał w Bydgoszczy Eneę Astorię i potem już wszystkie mecze przegrał. Niedawno, w ostatnich dniach lutego zwolniono trenera Michała Dukowicza i zatrudniono Włocha Allesandro Magro, który ma uratować dla Dąbrowy Górniczej ekstraklasę. MKS ma oczywiście szansę. Ekstraklasę opuści tylko jeden zespół, rywal zielonogórzan będzie walczyć z Legią Warszawa i Polpharmą Starogard Gdański o ucieczkę z ostatniego miejsca. Podsumowując, w hali CRS lider rozgrywek zmierzy się z outsiderem. Nie oznacza to, że Stelmet czeka luz i spacerek. Koszykarze MKS-u nie mają nic do stracenia i z pewnością powalczą o to, by postawić się liderowi. Niestety, zgodnie z decyzją prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Oczywiście trudno szukać sensu w rozgrywaniu meczów przy pustych trybunach, ale klub nie miał wyjścia, bo nie było szans na przełożenie tego spotkania z uwagi na duży ścisk w kalendarzu i brak wolnych terminów. Mecz rozpocznie się o godz. 19.00.

Wróćmy do wygranej Stelmetu (80:73) w Mińsku. Triumf nad ekipą Tsmoków był już 18 spotkaniem zielonogórzan w lidze VTB. Rozgrywki w rundzie podstawowej zbliżają się do końca. Koszykarze z Zielonej Góry, żeby mieć jeszcze realne szanse na awans do czołowej ósemki, co w tej silnej lidze byłoby wielkim sukcesem, musieli wygrać w Mińsku. Nasi rywale nie mają już szans na awans do play off. Mecz nie był wielkim widowiskiem, ale nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, że nasi koszykarze potrafili przełamać własne słabości, zmobilizować się i po kontuzji Marcela Ponitki, grając praktycznie w siódemkę, pokonać rywala w jego hali.

Oto, co po meczu mówili trenerzy obu zespołów - szkoleniowiec Tsmoków Rostislav Vergun: - Aby zwyciężyć należy piłkę wrzucić do kosza. Niezbyt dobrze nam się to udawało i trudno odnieść sukces w meczu VTB. Ale nie zwieszamy głowy, będziemy pracować. Oczywiście, było ciężko bez kontuzjowanego Alexa Gavrilovica, zwłaszcza gdy Wladzimir Wieremienka musiał usiąść na ławce z czterema faulami. Andriej Stabrowski ma całe życie przed sobą. Znam go od czterech lat i wierzę w niego. Jest naszą przyszłością, naszej białoruskiej koszykówki.

Żan Tabak (Stelmet): - Prowadziliśmy przez prawie całą grę. Jednakże, w pewnym momencie, jedno przejęcie piłki przez rywala mogło odwrócić stan rzeczy. Mimo kontuzji liderów, Tsmoki grały u siebie, a zawodnicy bardzo się starali. Miałem mieszane odczucia w kilku momentach tego meczu. Musimy dobrze grać od pierwszej do ostatniej minuty. Odnośnie gry przeciwnika, niczym mnie nie zaskoczyli. Dwoili się i troili, ale w przeciwieństwie do pierwszego meczu, udało nam się znaleźć prawidłowe rozwiązania. Zielonogórzan czeka teraz spora przerwa w rozgrywkach ligi VTB, bo kolejny mecz rozegrają dopiero 30 marca w Moskwie. Wtedy zmierzą się z potęgą rosyjskiego basketu, zespołem CSKA.

