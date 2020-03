Stan zagrożenia. Zamknięte granice, kluby, bary

Wrócą kontrole na wszystkich przejściach granicznych w Polsce, również na granicy z Niemcami. Do Polski nie będą mogli wjechać cudzoziemcy. Polacy wjeżdżający do kraju będą poddawani kwarantannie domowej. Zamknięte zostaną bary, puby, restauracje i galerie handlowe. To najnowsze decyzje rządu związane z walką z koronawirusem.

Zakaz wjazdu dla cudzoziemców do Polski - Spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu osób, które zachorowały na koronawirusa. Wprowadzimy pełne kontrole na wszystkich polskich granicach. Podejmujemy decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli na wszystkich polskich granicach - mówi premier Mateusz Morawiecki. Premier poinformował również, że w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Do Polski nie będą mogli wjechać obcokrajowcy, a każdy Polak wjeżdżający do kraju będzie poddany 14-dniowej kwarantannie domowej.

6 osób z podejrzeniem koronawirusa w zielonogórskim szpitalu Wracają kontrole graniczne Na początku kontrole zostaną przywrócone na 10 dni, z możliwością wydłużenia ich o kolejnych 20 dni, a później o kolejny miesiąc. - Zamykamy w ten sposób drzwi przed pandemią - mówi premier polskiego rządu. Od niedzieli wstrzymany zostanie międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy. Samoloty pasażerskie nie będą przylatywały i wylatywały z Polski. Polacy będą mogli wrócić zza granicy transportem kołowym. Po przejechaniu granicy będą objęci kwarantanną. Decyzje rządu dotyczące granic Polski: zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców

kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP

granice otwarte dla przepływu towarów

Decyzje rządu dotyczące granic Polski: zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców

kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP

granice otwarte dla przepływu towarów

zawieszenie międzynarodowych połączeń osobowych lotniczych i kolejowych

Polacy będą mogli wjechać do Polski zza granicy, ale jak podkreśla premier, kontrole graniczne będą bardzo rygorystyczne. - Chodzi o to, aby do absolutnego minimum ograniczyć możliwość pojawienia się osoby chorej na koronawirusa w Polsce - mówi premier. RAPORT KORONAWIRUS W LUBUSKIEM. SYTUACJA W REGIONIE. BIEŻĄCE INFORMACJE RAPORT Ograniczenia w galeriach handlowych W nocy z piątku na sobotę wprowadzone zostaną ograniczenie w działalności galerii handlowych. Otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie. Pozostałe sklepy w galeriach mają być zamknięte po to, by nie generować dodatkowego tłumu. Poza galeriami handlowymi ograniczenia nie obowiązuje, pojedyncze sklepy będą funkcjonować normalnie. Chodzi o to, aby do absolutnego minimum ograniczyć możliwość pojawienia się osoby chorej na koronawirusa w Polsce Sklepy i banki pozostaną otwarte Premier Morawiecki zapewnił, że sklepy i banki pozostaną otwarte. - Nie zabraknie gotówki, jestem po rozmowach z ekspertami. W systemie bankowym żadne ograniczenia nie zostają wprowadzone, banki będą funkcjonować normalnie - zapewnia premier. Zamknięte bary i restauracje w Polsce - Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, pubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki, ponieważ tam gromadzą się ludzie - mówi premier. Premier podkreśla, że wszystkie lokale, które mają taką możliwość, mogą świadczyć usługi na dowóz. Bary, restauracje i lokale gastronomiczne mają być na początek zamknięte na 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, pubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki Zgromadzenia ograniczone do 50 osób Rząd podjął też decyzję o ograniczeniu liczebności zgromadzeń. Będą mogły się odbywać tylko te wydarzenia, w których nie będzie uczestniczyło więcej niż 50 osób. Decyzja ta dotyczy wszystkich wydarzeń: marszów, demonstracji, uroczystości religijnych, zgromadzeń samorządowych. Msze święte w Polsce będą transmitowane w internecie i w telewizji.