Stanisław Soyka i Arek Skolik TRIO w Zielonej Górze. To była jazzowa uczta. Warto było przeczekać burzę! |ZDJĘCIA

Koncert Stanisława Soyki i Arek Skolik TRIO

Jednym z głównych punktów programu był koncert Stanisława Soyki wraz z Arkiem Skolik TRIO. Na scenie wystąpili również Kajetan Galas na hamondzie i Paweł Palcowski na trąbce, zastępujący Tomasza Grzegorskiego. Repertuar obejmował ballady, beginy, czacze, rumby oraz swing, nawiązując do klasyki jazzu. Pomimo kapryśnej pogody, zespół był gotów wystąpić, czekając tylko na przerwę w deszczu, aby móc dostarczyć widzom niezapomniane wrażenia.

Arek Skolik, w rozmowie wspominał o specyficznym charakterze koncertów ze Stanisławem Soyką, porównując go do polskiego Raya Charlesa. Mówił również o wyzwaniach związanych z graniem na świeżym powietrzu oraz o satysfakcji z propagowania swingowej muzyki.