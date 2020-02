Stare, poniemieckie nagrobki w środku lasu - nietypowe znalezisko w okolicach Radomii [GALERIA]

Niektóre płyty zachowały się w bardzo dobrym stanie. Inne można poskładać z porozrzucanych kawałków. Jak poniemieckie nagrobki znalazły się w środku lasu?

- Nagrobki pochodzą ze zlikwidowanego, od razu po II wojnie światowej, niemieckiego cmentarza, na którym byli pochowani przedwojenni mieszkańcy Radomii i jej kolonii Meileiche. Dawna kolonia licząca zaledwie siedem domów i gospodę znajdowała się w miejscu, gdzie dziś jest parking, tuż przy zjeździe do Radomii. Po likwidacji poniemieckiego cmentarza wszystkie płyty zostały zebrane w jedno miejsce i tak pozostawione. Na Ziemiach Odzyskanych był to powszechny proceder. Część płyt była wtórnie wykorzystywana- ścierano napisy i robione nowe nagrobki. Płyty które są w Radomii zostały już wcześniej skatalogowane. Wiadomo kto tam zmarł, inskrypcje zostały rozczytane i przetłumaczone na język polski. Zostały zinwentaryzowane przez pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiemy z czego zostały zrobione, jakie mają wymiary, ile ważą, co jest napisane na tej płycie i jak to zostało przetłumaczone na język polski - tłumaczy dr Grzegorz Biszczanik, historyk i regionalista.