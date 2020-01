Stefan Peregrym - Uwidocznić niewidoczne - wystawa w BWA

Artysta nigdy nie odebrał formalnego wykształcenia artystycznego. A przecież siła jego prac nie wynika z braku świadomości w tworzeniu świata przedstawionego. Przeciwnie - artysta odnosi się do swojego otoczenia zarówno geograficznego jak i ideowego w pełni świadomie. Opowiada swoje obecne miasto, odnosząc się jednak do pejzażu dzieciństwa. Odnosi się do przeszłości, widząc w niej nadzieję dla przyszłości. Głęboko wierzy w moc sprawczą polskiego papieża, czemu daje wyraz kreując fantastyczne, wyobrażone sytuacje. Nie waha się łączyć realnego z magicznym, Żarliwie wierzy w Siłę Dobra, uwidaczniając to co niewidoczne.