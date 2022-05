Stelmet Falubaz nareszcie bardzo mocny w I lidze żużlowej. Zielonogórzanie rozbili ROW Rybnik

ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 35:55

Po szóstym i siódmy biegu wydawało się, że rybniczanie mogą jeszcze napsuć sporo krwi zielonogórzanom. Najpierw kolejny swój wyścig wygrał Grzegorz Zengota, a za chwilę Duńczycy Anders Lyager i Nicolai Klindt wygrali 4:2, dlatego przewaga gości zmalała do sześciu punktów (18:24). Odpowiedź Falubazu była jednak błyskawiczna, bo Rohan Tungate i Jan Kvech znów wygrali podwójnie, ale tym razem przywieźli za plecami m.in. niepokonanego do tej pory Grzegorza Zengotę. Wychowanek zielonogórskiego klubu wyraźnie „przygasł” w drugiej części zawodów, bo w dwóch kolejnych startach punktów już nie zdobył.

Do ciekawej rywalizacji doszło w dziewiątym biegu. Był to pojedynek australijsko-duński. Australijczycy z Falubazu nie zdołali pokonać miejscowych Duńczyków, było 3:3. W 10. wyścigu Anders Lyager i Nicolai Klindt ponownie pojawili się na starcie w ramach podwójnej rezerwy taktycznej za Krystiana Pieszczka i Patryka Wojdyłę. Duńscy żużlowcy byli bardzo blisko wygrania wyścigu, ale pech dopadł prowadzącego Nicolaia Klindta. W jego motocyklu pękła opona i zamiast 4:2 dla ROW-u, w takim stosunku wygrał Falubaz, który zbudował wtedy już wysoką, 12-punktową przewagę (36:24). Za chwilę zielonogórzanie prowadzili 41:25, bo Mateusz Tonder i Jan Kvech ograli Andersa Lyagera i Patryka Wojdyłę. Ten drugi przed kamerami telewizji Canal+ Sport 5 tak komentował to, co działo się na rybnickim torze: - Przyjezdni lepiej się tu odnaleźli. Nic, tylko płakać. Tor jest twardy, wydaje się, że nasze motocykle są za słabe na taką nawierzchnię.