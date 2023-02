Stelmet Falubaz Zielona Góra ma nowego zawodnika! Michał Curzytek wzmocni formację juniorską

Michał Curzytek w zbliżającym się sezonie będzie reprezentował zielonogórski klub w rozgrywkach 1. Ligi oraz w zawodach młodzieżowych.

- Jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy wzmocnić naszą formację młodzieżową, dlatego cieszę się, że tak doświadczony junior dołącza do naszej drużyny – powiedział serwisowi Falubaz.com Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w Falubazie. - Michał Curzytek w minionym sezonie bardzo dobrze prezentował się w rozgrywkach DMPJ, był ważnym ogniwem zespołu w lidze U24. To ambitny zawodnik, który ma coś do udowodnienia. My zrobimy wszystko, aby mu w tym pomóc.