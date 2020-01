Stelmet lepszy od Śląska. Strasznie się męczyliśmy ale jest dwunaste kolejne ligowe zwycięstwo. zobacz zdjęcia

Czwartkowe spotkanie kończyło piętnastą kolejkę ekstraklasy i jednocześnie było ostatnim w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego. Oba kluby przystępowały do niego z zupełnie różnych pozycji. Stelmet wygrał kolejnych jedenaście spotkań i w przedostatni dzień 2019 roku objął prowadzenie w tabeli. Śląsk, który po kilku latach powrócił do elity, miał kłopoty, zmienił trenera i był typowym ligowym średniakiem. Biorąc to wszystko pod uwagę, faworytem był Stelmet. Czy na parkiecie potwierdził te oczekiwania? Tak, choć przyszło mu to niespodziewanie z wielkim trudem.

Zaczęło się od mocnego uderzenia Śląska, bo wrocławianie po trzech minutach po rzucie Devoe Josehpa wygrywali 10:4. Kibice Stelmetu byli zaniepokojeni, ale uspokoili się po kilku akcjach zielonogórzan. W ich efekcie, w 6 min po trafieniu Jarosława Zyskowskiego wygrywaliśmy 13:10, Jednak niepokój powrócił, bo nie potrafiliśmy uciec rywalom. W drugiej kwarcie strasznie się męczyliśmy. To była walka kosz za kosz, przy czym Śląsk nie tracił dystansu do naszej ekipy głównie dlatego, że mieliśmy słabiutką skuteczność. Nie wpadało nam... Kiedy wydawało się, że po rzucie, jak zwykle skutecznego, Ivicy Radicia było 26:20, wystarczą jedna, dwie dobre akcje i będzie spokój, pojawiały się błędy, z czego korzystał Śląsk. Nie potrafiliśmy zatrzymać Josehpa. Kanadyjczyk robił, co chciał i do przerwy miał 22 punkty, podczas gdy kolejny gracz Śląska zaledwie sześć.