Stelmet zagra w Radomiu. Zielonogórzanie będą faworytami

W Radomiu koszykówka na szczeblu centralnym pojawiła się przed kilku laty. Rosa, bo tak nazywał się wówczas klub szybko awansowała do czołówki. Dało to między innymi srebrny medal po porażce w finale z naszym zespołem. W poprzednim sezonie wycofał się sponsor. W Radomiu sobie poradzono. Pojawił się kolejny HydrTruck i pod taką nazwą zespół zajął w tabeli 11 miejsce. Przed tym sezonem zmontowano w Radomiu zespół na miarę możliwości. Tak więc HydroTruck raczej nie może myśleć o nawiązaniu do czasów Rosy czyli do włączenie się do walki o medale ale ciągle ma realne szansa na awans do ósemki. Na dzisiaj nasz rywal zajmuje 11 miejsce. Po 21 meczach ma na koncie 30 punktów na które złożyło się dziewięć zwycięstw i 12 porażek. Radomianie mają o co walczyć, bo na przykład ósma obecnie Spójnia Stargard ma tylko o punkt więcej (bilans 10 zwycięstw i 11 porażek). Hydro-Truck potrafi się postawić mocniejszym rywalom. Tak było w listopadzie we Włocławku kiedy radomianie sensacyjnie wygrali 82:78. Ekipa trenera do niedawna solidnego zawodnika Roberta Witki to waleczny i ambitny zespół. Dla nich awans do czołowej ósemki będzie wielkim sukcesem i zapewne zrobią wszystko by to zrobić. Jesteśmy oczywiście faworytem, ale musimy potwierdzić to na parkiecie.