Sterylny samolot pozwoli na bezpieczną podróż?

Aviointeriors zapewnia, że utrzymanie elementów zabezpieczających w odpowiedniej czystości nie powinno stanowić problemu.

Drugim projektem fotela pasażerskiego jest Janus, czyli siedzenie, które w rzeczywistości pozwala na rozdzielenie wszystkich pasażerów, którzy siedzą w jednej linii, na jednym siedzeniu i zapewnia maksymalną izolację między pasażerami siedzącymi obok siebie. W tym rozwiązaniu środkowy fotel w potrójnym siedzeniu ma odwrotne położenie do kierunku lotu. Wszystkie fotele ustawione w jednym rzędzie przybrałyby kształt litery "S".

Każde miejsce siedziska Janus jest otoczone z trzech stron wysoką tarczą, która zapobiega rozprzestrzenianiu się oddechu osób siedzących na sąsiednich siedzeniach.” Projekt został wykonany z materiałów o różnej przezroczystości, które łatwo wyczyścić. - informuje Aviointeriors

Oba modele foteli, które zaprojektowała firma Aviointeriors mają zawierać przezroczystą osłonę, która przypominałaby małą kabinę. Niewątpliwym plusem jest to, że takie osłony można by było zamontować równie na już istniejących fotelach pasażerskich i jest to dużo prostsze i szybsze rozwiązanie. W drugim projekcie oprócz wyglądu samych foteli zmieniłby się również układ siedzeń w klasie ekonomicznej co wymaga zdecydowanie więcej pracy, gdyż środkowe siedzisko byłoby skierowane tyłem do kierunku lotu.