Stosy choinek koło wiat śmietnikowych. Kto to posprząta?

Zgodnie z harmonogramem akcja Eko Choinka startuje 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. To właśnie wtedy na ulice wyjedzie Eko Patrol, który będzie zabierał świąteczne drzewka. Jednak w niektórych miejscach choinki już piętrzą się przy śmietnikowych pergolach. Kto to posprząta?

- Na naszym osiedlu koło wiat śmietnikowych wszędzie leżą choinki. Jest ich chyba około kilkadziesiąt, a przecież do przyjazdu Eko Patrolu jeszcze dwa tygodnie! - zgłaszają nam mieszkańcy ulicy Obywatelskiej. Rzeczywiście, obok każdej pergoli widać stosy świątecznych drzewek i z dnia na dzień ich przybywa. Czy w związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej przy okazji odbioru śmieci, będzie zabierał również choinki? - Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zabierał choinki zgodnie z harmonogramem Eko Patrolu, który jest dostępny na naszej stronie. W przypadku ulicy Obywatelskiej jest to 25 stycznia. Jeśli świąteczne drzewka już piętrzą się przy wiatach śmietnikowych, to w obowiązku zarządcy jest uporządkowanie tego terenu - tłumaczy Agnieszka Miszon z ZGK. Warto więc poczekać jeszcze kilka dni. Przypomnijmy, że zebrane drzewa podczas akcji Eko Choinka zostaną przetworzone na naturalny nawóz, który będzie również rozdawany mieszkańcom. Jest on idealny dla roślin, które preferują kwaśne pH gleby, np. rotodendrony.