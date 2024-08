Stowarzyszenie Warto jest pomagać rozdało 100 szkolnych wyprawek

– MOPS najlepiej wie, komu takie wyprawki najbardziej się przydadzą, takie wytypowane osoby do nas przychodzą i wydajemy przybory – tłumaczy prezes stowarzyszenia.

Rodzice mówili, że szkolna wyprawka to duży wydatek. A jak się ma więcej dzieci w wieku szkolnym, to trzeba liczyć od tysiąca złotych w górę. To wsparcie to duże odciążenie finansowe. Niektórzy podkreślali, że z pomocy stowarzyszenia korzystają już kolejny rok z rzędu, za co bardzo dziękują.

Stowarzyszenie Warto jest pomagać na wyprawki szkolne wydało ponad 7 tys. zł.