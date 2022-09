Straty i nieskuteczność zmorą koszykarzy Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie bez szans we Włocławku

Anwil Włocławek – Enea Zastal BC Zielona Góra 82:61

- Początek sezonu może być dla nas trudny, bo zespół jest nowy i musi się scementować, a to jest proces – mówił przed spotkaniem z Anwilem trener Zastalu Oliver Vidin. Być może serbski szkoleniowiec przeczuwał, że inauguracyjne spotkania w Energa Basket Lidze mogą jeszcze nie układać się tak, jakby tego chciał. Gra zielonogórzan w pierwszym meczu była bowiem daleka od ideału. Rozmiary porażki mogą jednak martwić, choć to dopiero „pierwsze koty za płoty”.

Obie drużyny momentami prezentowały jeszcze letni basket. W pierwszej kwarcie było „na styku”, żadnej z drużyn nie udało się wywalczyć znaczącej przewagi. Pierwsze punkty dla Zastalu zdobył Alen Hadzibegović. Po 10 minutach Anwil prowadził, ale nieznacznie 14:13. Odjazd włocławian nastąpił w drugiej kwarcie, w której gra zielonogórzan kompletnie się posypała. Włocławianie nie prezentowali finezyjnej koszykówki, ale wykorzystali słabość „biało-zielonych”. Na czym ona polegała? Przede wszystkim na fatalnej skuteczności w rzutach z gry. Do tego spora liczba strat (do przerwy aż 11). W Anwilu dobre momenty w ataku mieli Josh Bostić i Luke Petrasek, ale rewelacyjnie grał Janari Jõesaar. Estończyk trzy razy trafił za trzy punkty w tej części meczu. Gra gospodarzy nie porywała, ale na tle słabych zielonogórzan nie potrzeba było zbyt wiele. Do przerwy włocławianie prowadzili już 39:24.