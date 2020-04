Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Czerwieńska rozdają z wolontariuszami maseczki ochronne. Kiedy i gdzie kolejne akcje?

Trwa współpraca wolontariuszy z Czerwieńska i zielonogórskiej grupy: "Maseczki Zielona Góra"

- Aktualnie szyją dla nas panie z Czerwieńska - mówi Dominik Brzezicki. - Aczkolwiek rzuciłem hasło dla włodarzy Nietkowa, by też poszukali osób, które by szyły. Z tego, co się orientuję, jest pani, która w Sudole i Płotach szyje je dla grupy "Maseczki Zielona Góra". Jest szansa, że uda nam się te panie zgromadzić. Byśmy się podzielili i część tego towaru będzie szła właśnie do grupy, a część do gminy.