Strażacy w Lubuskiem gasili już 488 pożarów łąk i nieużytków oraz 81 pożarów lasów! Większość to podpalenia

W Lubuskiem każdego dnia wybucha kilkanaście pożarów łąk i nieużytków. Kierowani są do nich strażacy zawodowy i ochotnicy, którzy i tak mają pełne ręce roboty w związku z epidemią koronawirusa. Dostarczają produkty do osób objętych kwarantanną, nadzorują namioty rozstawione przy szpitalach, na granicach i w innych miejscach, są zaangażowani w kontrole sanitarne na przejściach granicznych. Tymczasem większości pożarów łąk i nieużytków można by uniknąć. Wybuchają z bezmyślności człowieka. – Jeśli w samym środku dużej, pustej łąki wybucha pożar, albo gdy źródeł pożaru jest kilka, to można mówić o tym, że taki pożar został wywołany umyślnie lub przez nierozwagę – mówi st. kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.