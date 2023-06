Strażacy z lubuskich OSP walczyli na stadionie w Gorzowie. To nie były łatwe zawody! Pot i woda lały się litrami

To nie były łatwe zawody. Tym bardziej że konkurencja była ogromna. W rywalizacji wzięły udział drużyny z terenu całego województwa lubuskiego. Łącznie do Gorzowa zjechało niemal 400 strażaków. Podzieleni byli na 20 drużyn OSP i 18 ekip MDP. Reprezentowali wszystkie powiaty naszego województwa.

Zawody pożarnicze w Gorzowie - konkurencje

Strażacy mogą sprawdzić swe umiejętności i kondycję

Dlaczego takie zawody są ważne? - To swego rodzaju sprawdzian naszych umiejętności - mówi Krzysztof Nowak, prezes OSP Bogdaniec. - Możemy zweryfikować naszą kondycję. Wiadomo, że na akcjach trzeba być w dobrej formie. Tutaj czas to wynik w zawodach, ale w realnej akcji od czasu zależeć może ludzkie życie - mówią nam strażacy, którzy w sobotę rywalizowali w Gorzowie. Dla niektórych, szczególnie najmłodszych, była to świetna zabawa. Dla druhów z OSP to już poważne zawody, do których niektórzy szykowali się nawet kilka miesięcy.