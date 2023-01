Strażak ze Świebodzina potrzebuje wsparcia. Choruje na nowotwór. Trwa zbiórka na leczenie

Problemy ze zdrowiem Artura Nowaczyka. Świebodziński strażak walczy z nowotworem

Dopiero w styczniu lekarze zobaczyli, z czym tak naprawdę mają do czynienia, a diagnoza, którą wtedy otrzymaliśmy, brzmiała bardzo drastycznie i rozbiła nasze serca na milion kawałków: “Na jelicie grubym Artur ma ogromnego, 10- centymetrowego guza nowotworowego z naciekami do otrzewnej" - pisze rodzina chorego na stronie zbiórki siepomaga.pl.

Artur Nowaczyk mieszka w Zielonej Górze, choć pochodzi ze Świebodzina, gdzie pracował w Państwowej Straży Pożarnej. Jest też mężem, a od pewnego czasu także ojcem. Jego problemy ze zdrowiem rozpoczęły się niepozornie. W 2019 roku mężczyzna bardzo schudł. Zdiagnozowano u niego zapalenie wyrostka robaczkowego i wycięto go. Mimo to w 2021 roku stan zdrowia jeszcze się pogorszył.

Guz pozostał, jest jednak szansa na lepsze życie

Lekarze nie podjęli się usunięcia guza. Pomimo wielu konsultacji, mężczyźnie nie daje się szans na wyleczenie. - Cały problem polega na tym, że mężowi nie można wyciąć tego guza, wszystko jest tak posklejane i duże, że lekarze powiedzieli wprost, to by go zabiło - opisuje Aleksandra Nowaczyk, żona. Rozwiązaniem pozostaje chemioterapia paliatywna, mająca na celu poprawę jakości życia. Ponadto rodzina planuje zastosowanie immunoterapii przeciwnowotworowej, która ma wzmocnić system obronny organizmu, wspomagając chemioterapię. W tym przypadku leczenie ma odbywać się w klinice w Kolonii w Niemczech. - Robimy to wszystko na własną rękę, nikt nam tego nie zalecił. Sami wyszperaliśmy ten sposób i sami wszystko organizujemy, mam nadzieję, że to mu pomoże, wzmocni organizm, na tyle, by móc spokojnie z tym żyć. Taki jest cel - mówi Aleksandra Nowaczyk, żona chorego.