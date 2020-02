Strefa płatnego parkowania będzie większa. Przy dworcu też zapłacimy

- No tak, ale dlaczego właściciele firm mają mieć zniżki, a pracownicy już nie? Trzeba się nad tym mocno zastanowić i wrócić do tej uchwały. Zastanowimy się po pewnym czasie, np. w grudniu br., funkcjonowania nowych opłat, czy ceny są za wysokie, czy za niskie i będzie my korygować – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – My dziś dochodzimy do takich cen, jakie dawno już obowiązywały w Poznaniu czy Wrocławiu. Przypomnę tylko, że propozycje opłat były wyższe, niż te które zatwierdziła rada.