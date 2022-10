Strony erotyczne będą blokowane? Dodatkowy obowiązek dostawców internetu. Nowa ustawa ma pomóc rodzicom

Ustawa, którą będziemy mogli zaprezentować na Radzie Ministrów, pomoże w szeroki sposób pomóc rodzicom w tym, by ich dzieci były w Internecie bezpieczne - mówiła podczas konferencji prasowej szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało projekt ustawy, chroniącej osoby nieletnie przed dostępem do szkodliwych treści w sieci, czyli między innymi pornografii. Autorzy projektu w uzasadnieniu powołali się na wyniki badań, z których wynika, że strony o charakterze erotycznym negatywnie wpływają na życie nieletnich.

Ustawa zakłada, że abonenci (rodzice) uzyskają bezpłatny dostęp do narzędzi blokujących strony pornograficzne. Co więcej, prowadzone będą również kampanie promocyjne w celu uświadamiania klientów o możliwości ograniczenia dostępu do szkodliwych materiałów.