Studenci medycyny na UZ w finale konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej [ZDJĘCIA]

Studenci kierunku lekarskiego: Jakub Szczepański i Jakub Goławski z IV roku i Karol Marciniak - student I roku - należą do międzyuczelnianego zespołu „Plan.A”. Wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opracowali propozycję eksperymentu, który chcą przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Eksperyment związany jest z oddziaływaniem zerowej grawitacji na komórki organizmu człowieka. To szczególnie istotne zagadnienie związane z przebywaniem organizmu w przestrzeni kosmicznej oraz jedno ze najbardziej wymagających w przypadku podróży na Marsa. Część medyczną projektu koordynują studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt zyskał akceptację Europejskiej Agencji Kosmicznej i zespół Planu.A został zaproszony do siedziby Agencji (Ośrodek ESA ESTEC znajduje się w Noordwijk w Holandii), by szerzej przedstawić pomysł. Zespół Plan.A przechodząc w tym konkursie do finału został jednym z 7 najlepszych zespołów w Europie!