Studenci UZ otrzymali stypendia od ministra nauki. W tym roku to 17 tysięcy złotych!

Stypendyści ministra nauki z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sukcesy Martyny Myszograj

Stypendystka ministra jest także laureatką prestiżowej nagrody indywidualnej w konkursie English for Proffesional Development / Język angielski dla rozwoju zawodowego zorganizowanego przez University of Pennsylvania, Becas Santander. Ilość nagród była ograniczona (500), a wnioski mogli składać studenci z 11 państw. Nagrodą był udział w programie English for Proffesional Development, który zakończył się testem i przyznaniem certyfikatu.

Sukcesy Eryka Wacki

Eryk Wacka - student VI roku na kierunku lekarskim, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – Collegium Medicum UZ. Jest to już drugie wyróżnienie dla studenta. Pierwsze stypendium ministra za znaczące osiągnięcia otrzymał na rok akademicki 2020/2021. Aktualnie Eryk Wacka pracuje nad publikacjami do cyklu doktorskiego, jedna z nich o tytule The role of inflammation in age-associated changes in red blood system, w której E. Wacka jest pierwszym autorem, jest w trakcie recenzji w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (IF = 6.2, 140 pkt.).

W tym roku minister edukacji i nauki wyróżnił E. Wackę za: