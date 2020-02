Studenci z Zielonej Góry wpadli na pomysł zrobienia protez dla zwierzaków. Dzięki nim zwierzaki zyskują nowe życie!

Super! To szansa na nowe życie dla zwierzaka.

- To będzie już nasz trzeci projekt – wyjaśnia dr inż. Agnieszka Mackiewicz, z katedry inżynierii biomedycznej na wydziale mechanicznym UZ. – Wszystko wzięło się z potrzeby chwili. Filip Andruszkiewicz, teraz już absolwent, wtedy nasz student, działał w nowosolskim przytulisku. Tam spotkał Reksia, psa bez łapy. A, że bardzo kocha zwierzęta, zapytał nas, czy w ramach zajęć może stworzyć dla niego protezę.

Natalia Jendrzejczak, studentka inżynierii biomedycznej w ramach pracy inżynierskiej też chce pomóc zwierzakom. - Dobieramy odpowiednią metodę i materiały pod protezę konkretnego psa – mówi studentka. – Materiał musi mieć odpowiednie właściwości, być sprężysty, by nie obciążać kręgosłupa psa. Każdy kikut jest też różny.

- Inna jest też biomechanika zwierząt – dodaje dr inż. Mackiewicz. – Zanim konstrukcja powstanie, realizowany jest prototyp, wykonujemy mnóstwo obliczeń. W przypadku protez dla zwierząt, każda rasa ma inny zakres ruchu. Prowadzimy szczegółowe obserwacje.

Natalia ma już doświadczenie w takich inicjatywach. Na zajęciach opracowywała chociażby projekt endoprotez dla ludzi. - Zielona Góra pod tym względem jest bardzo wyjątkowa – zauważa studentka. - Grupy na studiach nie są duże, podejście zaś bardzo indywidualne. Wcześniej studiowałam we Wrocławiu. Tam byłam w grupie 150-osobowej, tu jest nas na roku 17. Mamy dobry kontakt z prowadzącymi i przestrzeń do tego, by realizować swoje pomysły.

Tylko, jak znaleźć psa, którego los się odmieni?

- Założyłam, że pies powinien mieć kikut. Zaczęłam poszukiwania – tłumaczy Natalia. – Pytałam w fundacjach, przytuliskach. Niektórzy byli protezom przeciwni. Nie robi się ich jednak dla wyglądu! Gdy pies ma dość długi kikut, często się na nim podpiera. Powstają rany. Gdy wykonuje tzw. kangurzy skok, krzywi się mu kręgosłup. Choruje, szybciej zdycha. Nie przez to, że nie ma łapy, tylko przez powikłania. Protezy są potrzebne. To nie jest widzimisię.