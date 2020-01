STUDNIÓWKA 2020: Budowlanka tradycyjnie bawiła się u siebie, ale po nowemu [ZDJĘCIA]

Z kim lub czym kojarzą się mieszkańcom miasta uczniowie Budowlanki?

- Z orkiestrą dętą, która od lat umila nam wiele uroczystości i jest wspaniała - zauważa pani Basia.

- Budowlanka? Hmm z bardzo dobrą szkołą. I Kościuszką. No i jeszcze z ulicą Botaniczną - wylicza pan Stanisław.

- Mnie się kojarzy z sukcesami w olimpiadach i strojami kościuszkowskimi, w których występuje młodzież podczas uroczystości patriotycznych i nie tylko - dodaje pani Irena.

- A ja jak pomyślę Budowlanka, to od razu widzę dyrektorkę tej szkoły, panią Ragiel - śmieje się pani Bożena.

Młodsi mają inne skojarzenia.

- Koło Budowlanki jest przystanek i ogród botaniczny - mówi nastoletni Tomek.

- A ja kojarzę tę szkołę z fajnym boiskiem - wtrąca jego kolega Sebastian.

Natalia przypomina sobie, że kiedyś jej koleżanka, właśnie w Budowlanki zadała jej pytanie:

- Jak ma na imię Tadeusz Kościuszko?

Parsknęła śmiechem.

- No jak, no Tadeusz! - odparła dumnie.

- A wcale nie, bo Andrzej - wyjaśniła uczennica Budowlanki. Okazuje się bowiem, że dobrze nam znany patron szkoły, Tadeusz Kościuszko, to tak naprawdę Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III.

W sobotę patron miał na oku wszystkich maturzystów, którzy bawili się na studniówce. Jak każe tradycja, została ona zorganizowana w szkole. Zwykle poloneza i inne tańce młodzież wykonywała w sali gimnastycznej. Oczywiście oryginalnie udekorowanej. Tym razem zmieniło się miejsce zabawy. To właśnie co ukończona hala geodezyjna. Piękna i nowoczesna. Stanęła tuż za szkołą (nie widać jej z ulicy). W hali praktykować będą mogli przyszli geodeci. Niezależnie od pogody. Do tej pory mogli dokonywać pomiarów wtedy, gdy było na dworze ciepło...

Nowa hala geodezyjna ma 600 metrów kwadratowych powierzchni. W sobotę stała się wspaniałą salą balową. Przyszli maturzyści wirowali w rytmie najnowszych hitów. I jak mówili, mają nadzieję, ze tak dobrze jak wypadła studniówka, w maju wypadnie matura. Trzymamy kciuki. Wierzy w to także dyrektor Małgorzata Ragiel, która cieszy się z sukcesów szkoły.