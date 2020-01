Ta wyjątkowa i roztańczona dla nich noc rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, po którym nie zabrakło toastu i dobrego słowa od dyrektora szkoły, Zbigniewa Kościka. Życzył on nie tylko powodzenia w dalszym życiu, ale również wspaniałej zabawy. Orkiestra przygrywała, a nogi same rwały się na parkiet. Ach, cóż to za bal. Zobaczcie zdjęcia!