Studniówka LO VI w Zielonej Górze. Maturzyści w dobrych nastrojach wirowali na parkiecie

Dyrektor życzył maturzystom dobrej zabawy i radości z bycia razem

Trzymamy kciuki za maturzystów

Uczniowie bawili się wyśmienicie. Mówili, że teraz jest czas zabawy, więc pora się odstresować i zapomnieć na chwilę o maturze. Nie ukrywali jednak, że to nie tylko sto dni do egzamin poświęcą na przygotowanie do rozwiązywania arkuszy. Przyszli przecież po to do liceum, by zdać maturę i spełniać swoje marzenia. A plany mają bogate. Wierzą, że wszystkie uda się zrealizować, a my trzymamy kciuki!