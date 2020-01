Studniówka ZSIPKZ w Zielonej Górze. Zobaczcie zdjęcia

W piątek, 24 stycznia, na sali weselnej przy ul. Zagłoby (Dolina Zielona), bawili się maturzyści z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. Uczniowie hucznie rozpoczęli odliczanie do zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu dojrzałości. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od poloneza. Chłopcy ubrani w piękne garnitury poprosili do tańca dziewczyny w olśniewających sukienkach. Widok iście bajkowy! Po licznych przemówieniach przyszedł czas na imprezę, która trwała niemal do samego rana. Tańcom i śmiechom nie było końca! Wszystkim tegorocznym maturzystom Gazeta Lubuska życzy wszystkiego dobrego. Polecamy wideo: Studniówka Lotnika LO IV w Zielonej Górze

Jacek Katos